Автомобили Haval в России попали под отзывную кампанию

Haval отзывает в РФ 55 тыс. авто из-за отсутствия кнопки вызова экстренных служб

Росстандарт совместно с компанией «Хавейл» объявили о добровольном отзыве транспортных средств марки Haval. Отзыву подлежат 55 тыс. автомобилей четырех моделей - Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года.

У попавших под отзывную кампанию машин отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».

Представители Haval проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости посещения сервиса. Также узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта, вбив в реестре VIN-номер машины.

Все работы по оснащению УВЭОС для владельцев Haval будут бесплатны.

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Источник: Росстандарт

Фото: Haval