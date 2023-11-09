Автомобили Haval в России попали под отзывную кампанию
Росстандарт совместно с компанией «Хавейл» объявили о добровольном отзыве транспортных средств марки Haval. Отзыву подлежат 55 тыс. автомобилей четырех моделей - Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года.
У попавших под отзывную кампанию машин отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».
Представители Haval проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости посещения сервиса. Также узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта, вбив в реестре VIN-номер машины.
Все работы по оснащению УВЭОС для владельцев Haval будут бесплатны.
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Источник: Росстандарт
Фото: Haval
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