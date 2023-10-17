Ford объявил об отзывной кампании: какие машины подлежат ремонту

Ford отзовет более 238 тыс. кроссоверов Explorer

Из-за риска отключения карданного вала Ford Motor отзовет 238 364 кроссовера Ford Explorer. В сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сказано, что под отзывную кампанию попадают автомобили, выпущенные в 2020-2022 гг.

У всех этих кроссоверов существует серьезная угроза поломки крепежного болта задней оси. Это, в свою очередь, может стать причиной отключения карданного вала.

«Отключенный карданный вал может привести к потере мощности привода или к самопроизвольному движению авто, если не задействован ручной тормоз. Любой из этих сценариев может увеличить риск аварии», – отмечается в сообщении NHTSA.

Все владельцы попадающих под отзыв автомобилей будут соответствующим образом уведомлены, а ремонт для них будет бесплатным.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: NHTSA

Фото: Unsplash