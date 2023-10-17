Ford объявил об отзывной кампании: какие машины подлежат ремонту
Из-за риска отключения карданного вала Ford Motor отзовет 238 364 кроссовера Ford Explorer. В сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сказано, что под отзывную кампанию попадают автомобили, выпущенные в 2020-2022 гг.
У всех этих кроссоверов существует серьезная угроза поломки крепежного болта задней оси. Это, в свою очередь, может стать причиной отключения карданного вала.
«Отключенный карданный вал может привести к потере мощности привода или к самопроизвольному движению авто, если не задействован ручной тормоз. Любой из этих сценариев может увеличить риск аварии», – отмечается в сообщении NHTSA.
Все владельцы попадающих под отзыв автомобилей будут соответствующим образом уведомлены, а ремонт для них будет бесплатным.
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Источник: NHTSA
Фото: Unsplash
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Отзывы о Ford Explorer (1)
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!