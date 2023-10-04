Владельцев Hyundai и Kia ждет принудительный отзыв авто

В России начали проверку Hyundai и Kia из-за риска пожаров

Южнокорейские компании Hyundai и Kia на прошлой неделе объявили об одной из самых масштабных в своей истории отзывных кампаний. В общей сложности предстоит провести диагностику для 3,4 млн автомобилей этих марок 2010-2018 годов выпуска, находящихся в США.

Автомобилей марок Hyundai и Kia немало и в России, поэтому Росстандарт решил провести проверку. С этой целью ведомство направило соответствующие запросы в адрес официальных представителей Hyundai и Kia на территории России, в которых уведомило о «несоответствии продукции требованиям технического регламента».

Организации должны будут провести проверку и представить результаты в Росстандарт.

«В случае подтверждения информации о риске пожароопасности продукции изготовитель или официальный представитель изготовителя автомобилей на территории РФ обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с Росстандартом», - уточнили в российском ведомстве.

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Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash