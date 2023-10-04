#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ближе к реальности? Новые изображения российского спорткара RossaБлиже к реальности? Новые изображения российского спорткара Rossa
Автогонщик Роман Русинов оформил новый патент...
Кто на новенького: автосалоны ожидают Москвич 6 на следующей неделеКто на новенького: автосалоны ожидают Москвич 6 на следующей неделе
Автодилеры назвали ориентировочные цены на...
Дерзкое ограбление в Москве: из стоявшего на светофоре Мерседеса похитили крупную суммуДерзкое ограбление в Москве: из стоявшего на светофоре Мерседеса похитили крупную сумму
В Москве расстреляли Мерседес, разбили стекло...

Владельцев Hyundai и Kia ждет принудительный отзыв авто

В России начали проверку Hyundai и Kia из-за риска пожаров

Южнокорейские компании Hyundai и Kia на прошлой неделе объявили об одной из самых масштабных в своей истории отзывных кампаний. В общей сложности предстоит провести диагностику для 3,4 млн автомобилей этих марок 2010-2018 годов выпуска, находящихся в США.

Автомобилей марок Hyundai и Kia немало и в России, поэтому Росстандарт решил провести проверку. С этой целью ведомство направило соответствующие запросы в адрес официальных представителей Hyundai и Kia на территории России, в которых уведомило о «несоответствии продукции требованиям технического регламента».

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.: назвали самые надежные

Организации должны будут провести проверку и представить результаты в Росстандарт.

«В случае подтверждения информации о риске пожароопасности продукции изготовитель или официальный представитель изготовителя автомобилей на территории РФ обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с Росстандартом», - уточнили в российском ведомстве.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0