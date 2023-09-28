Hyundai и Kia объявили о масштабной отзывной кампании: все дело в предохранителях

Из-за риска возгорания Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн автомобилей

Южнокорейские компании Hyundai и Kia проведут одну из самых масштабных в своей истории отзывных кампаний: в общей сложности предстоит провести диагностику для 3,4 млн автомобилей этих марок. Под отзыв попадают машины, выпущенные с 2010 по 2018 года. Часть из них ездит и по дорогам России.

Kia отзовет 1 730 192 автомобиля, Hyundai — 1 642 551 автомобиль. Причина отзыва – выявленная неисправность, которая вызывает утечку тормозной жидкости и может привести к возгоранию автомобиля.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) предупредило владельцев попавших под отзыв автомобилей, что они могут продолжать их эксплуатацию до проведения ремонта, порекомендовав при этом парковаться на улице, вдали от домов и других построек.

Уведомления клиентам об отзывной кампании Kia и Hyundai начнут отправлять по почте в ноябре 2023 года. Автовладельцам нужно будет посетить любого ближайшего дилера, где будет произведена бесплатная замена предохранителей на новые.

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Источник: NHTSA

Фото: Unsplash