В России отзывают 2,8 тыс. Subaru Forester

В автомобилях может проявиться дефект кондиционера.

По сообщению Росстандарта, отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 гг.

В автомобилях может произойти разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через ветровое стекло и сокращению поля видимости.

Представители изготовителей машин проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Владельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

На автомобилях проверят каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, заменят новым, модифицированным.

Все работы бесплатны для владельцев.

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Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash