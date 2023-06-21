Subaru Forester снова в России: цена – от 4,7 млн рублей

Официально кроссовер в нашу страну не поставляется.

Дилеры привезли в Россию Subaru Forester. Объявления о продаже автомобиля появились в классифайдах в некоторых российских городах.

Так, в Нижнем Новгороде дилер предлагает кроссовер в комплектации Elegance. За автомобиль с двигателем 2,5 л. мощностью 185 л. с. с вариатором и полным приводом просят 4,7 млн рублей. В оснащение модели, в частности, входят 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, различные вспомогательные электронные системы, двухзонный климат-контроль и кожаная отделка салона.

В Воронеже кроссовер в таком же оснащении продается за 4,9 млн рублей. В Екатеринбурге дилер продает Forester в комплектации Premium ES за 5 млн рублей. В оборудование дополнительно входит люк в крыше и камера кругового обзора.

В начале этого месяца у российских дилеров появились Subaru Crosstrek (у нас более известный как XV) 2023 года выпуска по цене от 2,8 млн рублей.

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Источник: Газета.ru

Фото: Subaru