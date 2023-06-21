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Subaru Forester снова в России: цена – от 4,7 млн рублей

Официально кроссовер в нашу страну не поставляется.

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Дилеры привезли в Россию Subaru Forester. Объявления о продаже автомобиля появились в классифайдах в некоторых российских городах.

Так, в Нижнем Новгороде дилер предлагает кроссовер в комплектации Elegance. За автомобиль с двигателем 2,5 л. мощностью 185 л. с. с вариатором и полным приводом просят 4,7 млн рублей. В оснащение модели, в частности, входят 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, различные вспомогательные электронные системы, двухзонный климат-контроль и кожаная отделка салона.

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В Воронеже кроссовер в таком же оснащении продается за 4,9 млн рублей. В Екатеринбурге дилер продает Forester в комплектации Premium ES за 5 млн рублей. В оборудование дополнительно входит люк в крыше и камера кругового обзора.

В начале этого месяца у российских дилеров появились Subaru Crosstrek (у нас более известный как XV) 2023 года выпуска по цене от 2,8 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: Subaru

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Отзывы о Subaru Forester (5)

За РулемSnakeBull
Subaru Forester  2016/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.

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