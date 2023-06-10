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В Россию завезли новый Subaru XV

Автомобили продают с левым рулем.

За РулемLexus представил новый GX: первые фото и видео

Российские дилеры начали продавать Subaru Crosstrek (у нас более известный как XV) 2023 года выпуска. В Хабаровске, например, за 2,8 миллиона рублей предлагают машину с двигателем 2,5 л (182 л.с.), вариатором, полным приводом и (немаловажно) с левым рулем.

В Новосибирске готовы продать автомобиль в комплектации Limited за 4,1 млн рублей. Машина оснащена кожаной отделкой, многозонным климат-контролем, системами автоматической парковки и мониторинга слепых зон.

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Кроме того, есть фронтальные и боковые подушки, мультимедийная система с вертикальным планшетом и люк в крыше.

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Источник: Газета.ру

Фото: Subaru

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За РулемПшенин Владимир
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