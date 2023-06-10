Lexus представил новый GX: первые фото и видео

Новое поколение автомобиля стало брутальнее и больше нацелилось на бездорожье.

Компания Lexus после череды тизеров представила новое поколение внедорожника GX. Машина построена на платформе GA-F (ее также используют Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300) и имеет рамную конструкцию.

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – «многорычажка». Амортизаторы адаптивные. Двигатель – V6 с двойным наддувом, выдающий 349 л.с., КПП – 10-ступенчатый автомат. Привод – постоянный полный с межосевым дифференциалом Torsen. Впервые появилась «злая» внедорожная версия Overtrail с колесами внешним диаметром 33 дюйма.

Как сообщает пресс-служба Lexus, новый GX поступит к дилерам в начале 2024 года.

Фото: Lexus

Видео: Lexus