Lexus рассказал, когда покажет новый GX
Ждать осталось недолго.
Компания Lexus после трех тизерных изображений раскрыла дату и время премьеры нового поколения внедорожника GX: 8 июня, Остин, штат Техас.
Последний на данный момент тизер показывает машину сзади и открывает больше деталей, чем прошлые. Виден курс на прямые линии в дизайне. Задние фонари соединены световой полосой.
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По агрегатам информации немного, но известно, что машина сохранит раму и получит гибридные силовые установки.
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Источник: motor1
Фото: Lexus
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