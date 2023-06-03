Lexus рассказал, когда покажет новый GX

Ждать осталось недолго.

Компания Lexus после трех тизерных изображений раскрыла дату и время премьеры нового поколения внедорожника GX: 8 июня, Остин, штат Техас.

Последний на данный момент тизер показывает машину сзади и открывает больше деталей, чем прошлые. Виден курс на прямые линии в дизайне. Задние фонари соединены световой полосой.

По агрегатам информации немного, но известно, что машина сохранит раму и получит гибридные силовые установки.

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Источник: motor1

Фото: Lexus