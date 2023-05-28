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Ford отзывает много машин по маленькой причине

Возможно, у нас кто-то посчитал бы её курьезной.

За РулемМедведь буквально порвал автомобиль в Хабаровском крае (ВИДЕО)

Ford объявил отзыв 175 550 тысяч внедорожников Bronco из-за… неудобного расположения замка ремня безопасности.

NHTSA утверждает что замки ремней передних пассажиров расположен неудачно, из-за чего они могут оказаться от использования ремней. Ну и нормам безопасности они не соответствуют.

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Для устранения дилеры установят на ремни специальные ограничители, а также выдадут обновленное руководство по эксплуатации с учетом внесенных изменений.

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Источник: carbuzz

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