Ford отзывает много машин по маленькой причине
Возможно, у нас кто-то посчитал бы её курьезной.
Ford объявил отзыв 175 550 тысяч внедорожников Bronco из-за… неудобного расположения замка ремня безопасности.
NHTSA утверждает что замки ремней передних пассажиров расположен неудачно, из-за чего они могут оказаться от использования ремней. Ну и нормам безопасности они не соответствуют.
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Для устранения дилеры установят на ремни специальные ограничители, а также выдадут обновленное руководство по эксплуатации с учетом внесенных изменений.
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Источник: carbuzz
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