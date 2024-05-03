5 верных примет, что двигатель убит

«За рулем» рассказал, как определить состояние мотора на глаз и на слух

Для первичной диагностики двигателя не требуется быть высококвалифицированным механиком или владеть сложным оборудованием. Достаточно знать и использовать несколько хитрых приемов.

1. Слушаем работу двигателя

Слушать двигатель желательно на холодную, поскольку многие дефекты на прогретом движке уже незаметны.

Сразу после запуска не должны стучать гидрокомпенсаторы. Это важно, поскольку их замена – сложная и дорогостоящая процедура.

Если прослушивается стук поршней, то это означает увеличение зазоров между деталями.

Звенит цепь привода ГРМ? Можно предположить плохую работу гидронатяжителя.

В целом, работа двигателя должна быть равномерной и устойчивой. По мере его прогрева обороты должны постепенно снижаться.

Далее резко нажмите на педаль газа, но без нагрузки. Прислушайтесь, как двигатель набирает обороты. В его работе не должно быть провалов и посторонних шумов. Если слышны стуки, то, вероятно, это могут быть шатунные вкладыши. А это означает, что жить двигателю осталось недолго.

Если имеются неплотности в соединении деталей впускного тракта, то хорошо будет слышно шипение воздуха. В исправном состоянии шум от движения воздуха будет едва различим.

Недобросовестные продавцы автомобилей могут глушить стук двигателя при помощи другой искусственно созданной неисправности: в выхлопной системе ослабляют крепеж деталей.

Если заранее известно, какую модель автомобиля вы будете смотреть, то заранее возьмите такую же в каршеринге. Вы сможете сравнить работу двух идентичных двигателей.

Характерная черта двигателей G4FC, стоящих на множестве автомобилей Kia и Hyundai, – сильное стрекотание топливных форсунок. Это не дефект, а конструктивная особенность.

2. Посмотрим внутрь двигателя

Глушим двигатель и заглядываем в отверстие заливной горловины на клапанной крышке. Цвет деталей должен быть светлым. И чем они светлее, тем лучше. Также не должны просматриваться сгустки закоксовавшегося масла.

Если двигатель имеет существенный пробег, то внутренние детали могут иметь коричневый цвет. Но толстого слоя масляных отложений быть не должно.

Продавая машину, прежний хозяин может протереть поверхности деталей, которые просматриваются через горловину клапанной крышки. Для лучшего обзора возьмите фонарик и посветите им внутрь под разными углами.

Загляните в полость под клапанной крышкой – обильные отложения недопустимы.

Также смотрим на внутреннюю поверхность пробки заливной горловины. Там не должно быть черных сгустков или закоксовавшихся отложений. Зимой на внутренней части пробки допускается наличие эмульсии желтоватого цвета. Это образования от конденсации влаги. Однако и в этом случае не должно наблюдаться капель, по цвету схожих с антифризом. Если такое имеется, то это значит, что охлаждающая жидкость попадает в масло. А это влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя.

Через маслозаливную горловину не должно вытекать масло. Если всего несколько капель, то это допустимо. В противном случае можно констатировать попадание в ГБЦ картерных газов. Это легко проверить, просто положив крышку на горловину, не закручивая. При этом она не должна сильно подпрыгивать.

Если при работающем моторе перчатка, плотно прижатая к маслозаливной горловине, надувается – дело плохо. У мотора очень большой прорыв газов через поршневые кольца в картер.

3. Достаем щуп для замера уровня масла

Если за состоянием двигателем следят, то уровень масла на щупе будет в районе верхней метки. Цвет масла не должен быть черным.

Однако и совсем свежее масло должно вызвать подозрение. Перед продажей автомобиля некоторые владельцы любят сменить масло. Расчет на то, что неопытный покупатель не обратит на это внимание.

Если на щупе будут заметны частички сажи, то это уже тревожный сигнал. А еще из отверстия для щупа не должны выходить картерные газы.

4. Проводим внешний осмотр двигателя

Хорошо, если на двигателе будет тонкий слой сухой пыли. Это означает, что подтекания технических жидкостей нет.

Насторожить должен двигатель, вымытый до блеска. Это наводит на мысль о желании прежнего владельца скрыть течи масла или антифриза. В некоторых случаях продавцы моют только переднюю часть двигателя. Вооружившись фонариком и зеркальцем, не поленитесь изучить заднюю часть силового агрегата.

Если заметны подтеки именно в районе ГБЦ, то можно предположить повышенное давление в картере двигателя.

Помимо самого двигателя осматриваем и систему охлаждения. В местах соединения деталей не должно быть подтеков. Пока двигатель не прогрет, загляните в расширительный бачок. Следы моторного масла в охлаждающей жидкости будут плохим признаком.

Лучше всего, если мотор просто покрыт слоем пыли.

5. Переходим к выхлопной трубе

Если при запуске двигателя на холодную из глушителя первый делом вырывается клуб дыма синеватого цвета, то это может означать масложор.

Для проверки этого симптома на прогретом двигателе необходимо раскрутить его до 3000 об/мин, подержать на этом уровне несколько секунд, а затем резко прибавить до 5000 об/мин. Если двигатель действительно страдает масложором, то из выхлопной трубы вырвется приличный объем сизого дыма.

Когда расход масла превышает все мыслимые нормы, синеватый дым будет заметен при каждом резком нажатии на газ.

Также о масложоре будет свидетельствовать край выхлопной трубы. Если на конце все замаслено и хорошо заметны бархатистые образования черного цвета, то от покупки такого автомобиля лучше отказаться.

Об этих симптомах знают и перекупы, а потому, перед тем как показать покупателю машину, протирают край выхлопной трубы. Но и в этом случае может пригодиться фонарик, чтобы посветить внутрь глушителя.

Обращайтесь за помощью к профессионалам

Описанные способы проверки двигателя помогут выявить проблемы, лежащие на поверхности. Если по этим критериям техническое состояние двигателя вас устраивает, то имеет смысл провести более глубокую диагностику.

При этом будет, например, произведен демонтаж свечей, которые смогут больше поведать о происходящем внутри двигателя. Далее производится замер компрессии, а при помощи эндоскопа осматриваются поверхности клапанных тарелок и цилиндров.

При проведении углубленной диагностики профессионал сможет выявить все неисправности двигателя.

А вот 4 полезных прибора для диагностики мотора своими силами.