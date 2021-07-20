На вторичке больше всего ценятся машины, которые продают их реальные владельцы, потому что они, в отличие от перекупов, знают и могут рассказать подробную историю своей машины. Часто бывает, что перекупщик выдает себя за владельца, чтобы втереться в доверие.

Кто такие перекупы?

Считается, что перекупы скупают по дешевке проблемные машины: с большим пробегом, с техническими неисправностями или огрехами по кузову. Шаманят: сматывают десятки тысяч километров пробега с одометра, ремонтируют дешевыми запчастями. И, вуаля! Перед вами практически новая машина, на которой ездила девушка или дедушка (зависит от легенды) или сам перекуп. Словом, не бита, не крашена, просто срочно нужны деньги.

Однако это скорее стереотип, чем реальное положение дел. Современный перекупщик действительно покупает автомобиль подешевле и продает подороже. Но это необязательно машина с какими-то техническими проблемами. Зачастую это просто популярная модель, которая в одном регионе из-за обилия предложений стоит чуть дешевле, чем в другом, где за нее готовы заплатить больше.

Почему машину у перекупа лучше не покупать?

Причин тут несколько:

Чтобы сэкономить. Ведь перекупщик явно вложил в машину меньше, чем собирается выручить. Почему бы и вам не попробовать сэкономить на покупке?

Ведь перекупщик явно вложил в машину меньше, чем собирается выручить. Почему бы и вам не попробовать сэкономить на покупке? Чтобы было с кого спрашивать. Перекупщики часто не фигурируют в документах, как владельцы машины. А вот собственнику, который указан в документах, впоследствии можно предъявить претензии в случае, если вскроются серьезные технические проблемы автомобиля.

Перекупщики часто не фигурируют в документах, как владельцы машины. А вот собственнику, который указан в документах, впоследствии можно предъявить претензии в случае, если вскроются серьезные технические проблемы автомобиля. А еще настоящий владелец знает подлинную историю своей машины намного лучше, чем посредник. И может поведать эту историю вам, если пожелает, конечно.

Отличить владельца машины от перекупщика можно по ряду признаков:

1. Номер телефона

Обычно на интернет-площадках с объявлениями о продаже машин можно посмотреть историю продавца. В том числе увидеть другие его объявления (архивные или действующие). Если на один номер телефона приходится сразу несколько объявлений о продаже автомобилей, то, скорее всего, перед вами профессиональный перекупщик.

2. Место осмотра автомобиля

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Современные технологии позволяют скрыть номер телефона или пользоваться фиктивными номерами-клонами. В этом случае обратите внимание на место осмотра автомобиля. Подозрительно, когда на одну локацию выпадает несколько похожих предложений, то есть одна и та же модель примерно того же года выпуска. Позвоните продавцам этих машин. Велика вероятность, что вам ответит один и тот же человек — перекуп.

3. Описание без подробностей

Верный признак перекупщика — сухой и краткий текст объявления без конкретики. Общие размытые фразы: сел-поехал, вложений ноль, торг у капота, все проверки за ваш счет, автомат не пинает. Настоящий владелец любит в подробностях поведать о былых ремонтах за последнее время. Считается, что множество новых запчастей, установленных на машину недавно, позволит продать автомобиль немного дороже. Порасспрашивайте продавца о том, где он покупал машину и почему расстается с ней. Из ответов все станет ясно.

4. Маленькая хитрость

Позвоните по объявлению и начните разговор о машине, но задавайте вопросы, не уточняя марку и модель. Если ваш собеседник «толкает» одновременно пару-тройку машин, то он непременно спросит: а по какой машинке вы звоните. Вряд ли вам попался владелец, который решил распродать весь семейный автопарк разом.

Да, может статься, что в данный момент у перекупщика единственный экземпляр на реализации. Тогда спросите шины какой марки установлены на автомобиль или какой фирмы аккумулятор. Истинный владелец в большинстве случаев с ходу ответит, а перекуп постарается уклониться от прямого ответа. Мол, не помню, мне это ни к чему, главное, что шины есть, аккумулятор на месте и т. д.

5. Платный способ

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Попросите VIN-номер. Отказывается предоставить? Говорит, приезжайте и смотрите на месте? Что-то тут не то. Пробейте историю авто по госномеру. Онлайн-сервисов для проверки сейчас масса. Причем как платных, так и бесплатных (с более подробным отчетом). Не жалейте 100–200 рублей на проверку. Это не тот случай, когда можно верить на слово продавцу.

Отчет покажет все несостыковки в рассказах продавца. Если увидите два разных объявления о продаже одной и той же машины с небольшой разницей в датах, то, скорее всего, перед вами перекуп. Обычно они за недельку-другую, после приобретения, приводят машину в респектабельный вид и выставляют на продажу.

6. Подставное лицо

Бывает, что по телефону из объявления отвечает один человек, а на осмотр приходит другой. Это верный признак подставы. Никогда не заключайте сделку с человеком, который не указан в ПТС автомобиля в качестве действующего владельца. Попросите удостоверение личности у продавца и сверьтесь с документами на автомобиль. Собственник не откажет в такой просьбе, ведь скрывать ему нечего.

Совет от «За рулем»: обязательно проверьте, совпадает ли VIN-код, указанный в объявлении, с номером в ПТС и на автомобиле. Иногда перекупы указывают на сайте VIN от другого похожего авто: беспроблемного и безаварийного, чтобы проверка по электронным базам данных не отпугивала покупателя.

Теперь вы готовы к поискам автомобиля с пробегом. Успешной вам сделки!