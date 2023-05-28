Медведь буквально порвал автомобиль в Хабаровском крае (ВИДЕО)

Это произошло после того, как его сбили.

В Хабаровском крае Lexus сбил медведя. Зверь выжил, хромая, подошел к машине и напал на нее.

Очевидец отмечает, что хищник рвал зубами капот, грыз бампер, давил на лобовое стекло, кусал перднюю стойку. Было похоже, что он хочет добраться до людей. Возможно, их уберегло то, что их было не видно за сработавшими подушками безопасности.

После инцидента хищник перелез через отбойник дороги и скрылся в лесу.

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Источник: Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии»

Фото: ХКС/youtube

Видео: ХКС/youtube