В Омске медведь занялся спортом (ВИДЕО)

Очевидцы заметили зверя, бегущего вдоль дороги.

Жители Омска засняли на видео медведя, быстро бегущего по обочине одной из местных дорог, сообщает Telegram-канал «12 Канал. Новости Омска». Как говорят авторы ролика, они побоялись приближаться к хищнику, поэтому засняли его с относительно почтительного расстояния.

Через некоторое время зверь все-таки свернул с дороги и пропал из виду.

В комментариях даже пошутили, что медведь искал пешеходный переход, чтобы перейти трассу, но не нашел.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал «12 Канал. Новости Омска»

Фото: Depositphotos

Видео: ВЕСТИ.ОМСК