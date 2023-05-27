В Омске медведь занялся спортом (ВИДЕО)
Очевидцы заметили зверя, бегущего вдоль дороги.
Жители Омска засняли на видео медведя, быстро бегущего по обочине одной из местных дорог, сообщает Telegram-канал «12 Канал. Новости Омска». Как говорят авторы ролика, они побоялись приближаться к хищнику, поэтому засняли его с относительно почтительного расстояния.
Через некоторое время зверь все-таки свернул с дороги и пропал из виду.
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В комментариях даже пошутили, что медведь искал пешеходный переход, чтобы перейти трассу, но не нашел.
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Источник: Telegram-канал «12 Канал. Новости Омска»
Фото: Depositphotos
Видео: ВЕСТИ.ОМСК
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