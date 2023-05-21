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Популярную в России навигацию удалили из Google Play

Но не стоит отчаиваться.

За РулемТакси переведут на отечественные машины

Популярный в России навигатор 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play. Но авторы приложения заверили, что все не так плохо.

Во-первых, приложения на телефонах с ОС Android, которые были установлены до этого удаления, продолжат работать в штатном режиме: данные будут ежедневно обновляться, возможность устанавливать любые города также остается.

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Кроме того, сейчас приложение 2ГИС для Android можно скачать в других магазинах:

Huawei App Gallery

Samsung Galaxy Store

Xiaomi Getapps

NashStore

RuMarket

RuStore

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: 2ГИС/Telegram

Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash, СКАУТ

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За РулемПшенин Владимир
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