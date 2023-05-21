Популярную в России навигацию удалили из Google Play

Но не стоит отчаиваться.

Популярный в России навигатор 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play. Но авторы приложения заверили, что все не так плохо.

Во-первых, приложения на телефонах с ОС Android, которые были установлены до этого удаления, продолжат работать в штатном режиме: данные будут ежедневно обновляться, возможность устанавливать любые города также остается.

Кроме того, сейчас приложение 2ГИС для Android можно скачать в других магазинах:

— Huawei App Gallery

— Samsung Galaxy Store

— Xiaomi Getapps

— NashStore

— RuMarket

— RuStore

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: 2ГИС/Telegram

Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash, СКАУТ