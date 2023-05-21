Популярную в России навигацию удалили из Google Play
Но не стоит отчаиваться.
Популярный в России навигатор 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play. Но авторы приложения заверили, что все не так плохо.
Во-первых, приложения на телефонах с ОС Android, которые были установлены до этого удаления, продолжат работать в штатном режиме: данные будут ежедневно обновляться, возможность устанавливать любые города также остается.
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Кроме того, сейчас приложение 2ГИС для Android можно скачать в других магазинах:
— RuMarket
— RuStore
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: 2ГИС/Telegram
Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash, СКАУТ
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