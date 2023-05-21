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Таксист в Москве взял 14 тысяч рублей за 40 минут поездки

Пассажир все же посчитал, что это дороговато.

За РулемСтало известно, как россияне относятся к своим машинам

В Москве 26-летний турист из Турции отдал 14 тысяч рублей за поездку на такси продолжительностью 40 минут.

После прогулки по центру города с друзьями он решил поехать в гостиницу. Возиться с приложениями агрегаторов молодые люди не стал, вместо этого обратившись к таксистам на Никольской улице. Один из них согласился на поездку, но ее стоимость заранее не назвал.

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В конце 40-минутной и 6-километровой поездки водитель протянул пассажиру таксометр с чеком на сумму 14,3 тысячи рублей. Турист немного растерялся и заплатил предложенную сумму. Уже позже он вспомнил, что поездка должна была выйти не дороже тысячи, и пошел в полицию.

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Источник: Telegram-канал Baza

Фото: Авилов Александр/ АГН "Москва"

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