Стало известно, как россияне относятся к своим машинам

Информацией поделились страховщики.

По данным страховых компаний, за последний год заметно изменилось отношение россиян к своим автомобилям. Люди стали их стали беречь, внимательнее выбирать, куда парковаться, бросили привычку оставлять в салоне ценные вещи.

«У нас радикально с 2022 года изменился рынок. Мы провели исследование и заметили, что каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своему автомобилю, каждый седьмой — аккуратнее ездить», – рассказал член правления «Росгосстраха» Денис Макаров.

35% опрошенных считают, что в случае неприятностей лучше всего помогут сбережения, 28 полагаются на КАСКО, 23% доверяют знакомому мастеру.

«Очевидно, наличием каско озаботились в связи с тем, что возросли риски, что у тебя вообще не получится отремонтировать автомобиль — запчасти стали менее доступными», – дополнил Макаров.

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Источник: Прайм

Фото: «За рулем»