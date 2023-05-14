Под Тверью обнаружили машину с 10-летним водителем

Как за рулем оказался ребенок, пока выясняется.

В Тверской области сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулем которого сидел 10-летний ребенок. Несовершеннолетнего водителя обнаружили в Калининском районе в ходе профилактического рейда.

Как школьник оказался за рулем автомобиля, пока данных нет.

Материалы уже переданы в ПДН, где поставят школьника на профилактический учет. На родителей же составили протокол по ч. 3 статьи 12.7 КоАП. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

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Источник: Vesiskitim

Фото: Depositphotos, ГИБДД Тверской области