#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Как испытывали машины в СССР? На гонках! (видео)Как испытывали машины в СССР? На гонках! (видео)
На дворе стоял 1975 год, а на ВАЗе уже активно...
Новые Kodiaq и Superb – двигатели и другие особенностиНовые Kodiaq и Superb – двигатели и другие особенности
Новинки Skoda проходят завершающую стадию...
Exeed TXL и Skoda Kodiaq – тест в цифрахExeed TXL и Skoda Kodiaq – тест в цифрах
Эксперты «За рулем» выяснили, насколько хорош...

Под Тверью обнаружили машину с 10-летним водителем

Как за рулем оказался ребенок, пока выясняется.

За РулемНа российских дорогах стало опаснее

В Тверской области сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулем которого сидел 10-летний ребенок. Несовершеннолетнего водителя обнаружили в Калининском районе в ходе профилактического рейда.

Как школьник оказался за рулем автомобиля, пока данных нет.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Материалы уже переданы в ПДН, где поставят школьника на профилактический учет. На родителей же составили протокол по ч. 3 статьи 12.7 КоАП. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Vesiskitim

Фото: Depositphotos, ГИБДД Тверской области

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0