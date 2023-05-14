Под Тверью обнаружили машину с 10-летним водителем
Как за рулем оказался ребенок, пока выясняется.
В Тверской области сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулем которого сидел 10-летний ребенок. Несовершеннолетнего водителя обнаружили в Калининском районе в ходе профилактического рейда.
Как школьник оказался за рулем автомобиля, пока данных нет.
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Материалы уже переданы в ПДН, где поставят школьника на профилактический учет. На родителей же составили протокол по ч. 3 статьи 12.7 КоАП. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
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Источник: Vesiskitim
Фото: Depositphotos, ГИБДД Тверской области
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