Mercedes-Benz прощается с CLS
Модель доживает последние месяцы.
Mercedes-Benz планирует прекратить производство купеобразного седана CLS. Производитель уже перестал принимать на него заказы. Как сообщает представитель Mercedes-Benz Australia, выпуск прекратится уже в августе в рамках подготовки к производству недавно представленного нового поколения E-Class.
Скорее всего, нового поколения модели или прямого продолжателя не будет, так как никто не видел подобную машину на испытаниях.
Первое поколение Mercedes-Benz CLS было представлено в 2005 году. Нынешнее – уже третье. Кроме седана в гамме присутствует и универсал shooting brake.
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Источник: Car Expert
Фото: Daimler
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