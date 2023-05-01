Новый Mercedes-Benz E-класса получит Cross-версию
Компания Mercedes-Benz недавно показала новый E-класс в кузове седан. Но этим семейство не ограничится. К нему присоединятся традиционные версии в кузове универсал, а также «заряженные» варианты от AMG.
Но и это не все. В гамме также останется вседорожная версия универсала с увеличенным клиренсом и пластиковым некрашеным обвесом под названием All-Terrain. Впервые такая машина была представлена в прошлом поколении в 2016 году.
Такая машина будет «мягким гибридом», как и дебютировавшие представители семейства, но двигатель будет уже не четырех-, а шестицилиндровым. Трансмиссия обещает быть полноприводной.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autoevolution
Фото: Theottle
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе