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Новый Mercedes-Benz E-класса получит Cross-версию

Точнее, All-Terrain, как принято у немецкой марки.

За РулемНовый Defender умело переделали под классический

Компания Mercedes-Benz недавно показала новый E-класс в кузове седан. Но этим семейство не ограничится. К нему присоединятся традиционные версии в кузове универсал, а также «заряженные» варианты от AMG.

Но и это не все. В гамме также останется вседорожная версия универсала с увеличенным клиренсом и пластиковым некрашеным обвесом под названием All-Terrain. Впервые такая машина была представлена в прошлом поколении в 2016 году.

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Такая машина будет «мягким гибридом», как и дебютировавшие представители семейства, но двигатель будет уже не четырех-, а шестицилиндровым. Трансмиссия обещает быть полноприводной.

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Источник: Autoevolution

Фото: Theottle

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За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

За РулемЭд
Mercedes-Benz E-класса  2015/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

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