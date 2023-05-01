Новый Mercedes-Benz E-класса получит Cross-версию

Точнее, All-Terrain, как принято у немецкой марки.

Компания Mercedes-Benz недавно показала новый E-класс в кузове седан. Но этим семейство не ограничится. К нему присоединятся традиционные версии в кузове универсал, а также «заряженные» варианты от AMG.

Но и это не все. В гамме также останется вседорожная версия универсала с увеличенным клиренсом и пластиковым некрашеным обвесом под названием All-Terrain. Впервые такая машина была представлена в прошлом поколении в 2016 году.

Такая машина будет «мягким гибридом», как и дебютировавшие представители семейства, но двигатель будет уже не четырех-, а шестицилиндровым. Трансмиссия обещает быть полноприводной.

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Источник: Autoevolution

Фото: Theottle