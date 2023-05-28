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В Россию завезли новые Ford Explorer

Машины есть в разных городах.

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Российские дилеры стали продавать новые кроссоверы Ford Explorer. Автомобили предлагаются в разных городах и даже регионах.

Во Владивостоке предлагают машину в базовой версии с двигателем 2,3 на 300 л.с. и полным приводом по цене 5,2 млн рублей. В Благовещенске заднеприводную базовую комплектацию продают за 5,8 млн, полноприводную в более богатой версии – 6,5 млн. Богатая модификация ST Line обойдется уже в 6,9 млн рублей.

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Источник: Газета.ру

Фото: Ford

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Ford Explorer (1)

За РулемИзосимов Алексей
Ford Explorer  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!

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