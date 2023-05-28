В Россию завезли новые Ford Explorer

Машины есть в разных городах.

Российские дилеры стали продавать новые кроссоверы Ford Explorer. Автомобили предлагаются в разных городах и даже регионах.

Во Владивостоке предлагают машину в базовой версии с двигателем 2,3 на 300 л.с. и полным приводом по цене 5,2 млн рублей. В Благовещенске заднеприводную базовую комплектацию продают за 5,8 млн, полноприводную в более богатой версии – 6,5 млн. Богатая модификация ST Line обойдется уже в 6,9 млн рублей.

В Красногорске Московской области продают Style Plus с семью местами, полным приводом и турбомотором на 276 л.с. за 6,7 млн.

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Источник: Газета.ру

Фото: Ford