Hyundai и Kia заплатят $200 миллионов за слабую защиту от угона

Речь о девяти миллионах машин.

В США марки Hyundai и Kia выплатят 200 миллионов долларов владельцам в рамках урегулирования иска о слабой защите от угона.

Выплаты получат не только те, чью незастрахованную машину повредили или угнали, но даже те, кто просто сильно потратился на страховку из-за того, что машины находились в списках самых угоняемых. Вот так и набежало 9 миллионов машин.

Число краж машин корейских марок возросло после того, как летом прошлого года были выложены ролики, демонстрирующие простой способ их угона.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: carbuzz