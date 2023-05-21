Hyundai и Kia заплатят $200 миллионов за слабую защиту от угона
Речь о девяти миллионах машин.
В США марки Hyundai и Kia выплатят 200 миллионов долларов владельцам в рамках урегулирования иска о слабой защите от угона.
Выплаты получат не только те, чью незастрахованную машину повредили или угнали, но даже те, кто просто сильно потратился на страховку из-за того, что машины находились в списках самых угоняемых. Вот так и набежало 9 миллионов машин.
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Число краж машин корейских марок возросло после того, как летом прошлого года были выложены ролики, демонстрирующие простой способ их угона.
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Источник: carbuzz
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