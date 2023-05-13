Kia выпускала кроссоверы с неработающими приборными панелями

Уже объявлена отзывная кампания четырех моделей.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о перебоях в работе приборных панелей у 108 936 автомобилей Kia 2023 модельного года.

У Kia Soul, Telluride, Niro и Sportage жидкокристаллический 4,2-дюймовый дисплей между шкалами приборной панели может гаснуть во время движения, чего Федеральные стандарты безопасности транспортных средств США (FMVSS) не допускают.

Kia объявила, что на всех машинах дефект будет устранен бесплатно путем обновления программного обеспечения. Владельцам, которые уже сделали это за деньги, выплатят компенсацию.

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Источник: NHTSA

Фото: Kia