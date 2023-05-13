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Kia выпускала кроссоверы с неработающими приборными панелями

Уже объявлена отзывная кампания четырех моделей.

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о перебоях в работе приборных панелей у 108 936 автомобилей Kia 2023 модельного года.

У Kia Soul, Telluride, Niro и Sportage жидкокристаллический 4,2-дюймовый дисплей между шкалами приборной панели может гаснуть во время движения, чего Федеральные стандарты безопасности транспортных средств США (FMVSS) не допускают.

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Kia объявила, что на всех машинах дефект будет устранен бесплатно путем обновления программного обеспечения. Владельцам, которые уже сделали это за деньги, выплатят компенсацию.

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Источник: NHTSA

Фото: Kia

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За РулемПшенин Владимир
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