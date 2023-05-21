Большой седан Kia K8: уже в продаже
Есть выбор двигателей и комплектаций.
Один из российских дилеров начал продавать большие седаны Kia K8 в двух комплектациях и с двумя двигателями по цене от 5 960 000 до 6 370 000 рублей. Официально эта модель к нам не поставлялась.
Детальный состав комплектаций Signature и Platinum не приводится, но младшей соответствует бензиновый двигатель 2,5 л с комбинированным впрыском мощностью 198 л.с. Привод передний.
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Старшая располагает мотором из семейства Smartstream. При объеме 3,5 л он развивает 300 л.с. Привод полный.
Коробка передач – всегда классический автомат с восемью ступенями.
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Источник: Российская газета
Фото: Kia
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