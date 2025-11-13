#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопарк России стареет: сроки владения машиной заметно выросли
13 ноября
Автопарк России стареет: сроки владения машиной заметно выросли
Эксперт Удалов: сроки владения автомобилями в...
Эти автомобили можно выгоднее всего продать в России
13 ноября
Эти автомобили можно выгоднее всего продать в России
«Авито Авто»: Haval, Chery и Geely оказались...
МВД будет публиковать объективный рейтинг автошкол
13 ноября
МВД будет публиковать объективный рейтинг автошкол
Госдума приняла законопроект о рейтинге...

На базе Гранты создали передвижной магазин для деревень и сел

Автолавка от «АТС-Авто» на базе фургона ВИС будет представлена до конца года

Тольяттинская компания «АТС-Авто» представит автолавку для труднодоступных районов до конца текущего года, сообщил гендиректор компании Алексей Сучков.

Рекомендуем
Нестандартный крепеж может ускорить коррозию кузова — правда или миф?

По его словам, идея автолавки позаимствована у коллег из Белоруссии, где подобные автомобили функционируют в рамках масштабного госпроекта, обеспечивая граждан продуктами питания в деревнях и селах. Белорусская автолавка реализована на базе фургонов класса ГАЗели, у нас же решили создать более легкий и простой вариант. За основу машины взят фургон ВИС на базе Lada Granta.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Удлиненная база, усиленная подвеска с пневмоэлементами и блоком управления из салона, доработанная трансмиссия и битопливный двигатель (бензин/метан) – таков общий характер доработок, сообщала в июне «Российская газета».

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Но тогда речь шла о единичном экземпляре для частного клиента, теперь же в компании собираются предложить рынку серийный продукт. На первом этапе объем выпуска может составить как минимум несколько сотен экземпляров – если будут заказы. На представленных фото – предсерийная машина, а автолавку в окончательном виде, в полной комплектации и со всеми характеристиками, покажут на презентации в ближайшее время.

Как думаете, будут у нас востребованы такие передвижные магазины?

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ГАУ «Центр инновационного развития»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
13.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-48