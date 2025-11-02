#
В России разработали новый проект газовой модификации автомобилей

Компания АТС-Авто представила газовую модификацию с инновационными баллонами

Компания АТС-Авто из Тольятти, являющаяся производителем метановых версий автомобилей Lada по контракту с АВТОВАЗом, представила новый проект газовой модификации.

Главной отличительной чертой стали инновационные баллоны, которые имеют почти плоскую форму, что значительно экономит пространство в багажнике.

Вместо традиционного хранения газа под высоким давлением, новая система использует технологию адсорбированного метана, при которой топливо удерживается на специальном носителе.

Это позволяет снизить рабочее давление и сделать конструкцию более безопасной и гибкой в плане компоновки.

Инновационные баллоны от АТС-Авто
Инновационные баллоны от АТС-Авто
Однако у этого решения есть и свои минусы: сниженное давление уменьшает объем газа, из-за чего запас хода автомобиля оказывается меньше, чем у моделей на сжатом метане. Хотя это может стать шагом к удешевлению и упрощению газовых систем для автомобилей, массовый выпуск новинки пока не анонсирован.

Источник:  АТС-Авто
Лежнин Роман
Фото:АТС-Авто
02.11.2025 
Фото:АТС-Авто
