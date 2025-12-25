#
Lada Azimut
25 декабря
В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа
АВТОВАЗ о новинках 2026 года: флагманский...
ГАЗ 12 ЗИМ
25 декабря
Уникальный ГАЗ 12 ЗИМ из частной коллекции с АКП от Mercedes продают в России
В Москве продается 70-летний шикарный ГАЗ 12...
Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году
25 декабря
Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году
АвтоВАЗ в 2026 году выпустит новый кроссовер...

В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа

АВТОВАЗ о новинках 2026 года: флагманский Azimut и обновленная Niva Legend

Главный российский производитель легковых автомобилей раскрыл планы на ближайшее будущее, обещая потенциальным покупателям яркие премьеры.

Как стало известно из эксклюзивного интервью «Российской газете», ключевым событием 2026 года станет старт производства нового флагмана – кроссовера Lada Azimut. Его выпуск на собственной технологической платформе запланирован на лето следующего года.

Lada Azimut
Lada Azimut

Вместе с тем компания готовит обновление для иконы бездорожья – модели Niva Legend. Легендарный внедорожник получит современный и тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, что значительно повысит его динамические характеристики. Точные сроки выхода обновленной версии будут объявлены позже.

Параллельно в планах АВТОВАЗа значится и дебют спортивной модификации Lada Vesta Sport.

В настоящее время новый кроссовер Azimut уже проходит интенсивную программу испытаний. Первые предсерийные экземпляры скоро получат официальный сертификат, открывая путь к старту продаж.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:dpa/picture-alliance
25.12.2025 
Фото:dpa/picture-alliance
0