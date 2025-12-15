Niva Legend с новым мотором — когда ждать у дилеров?

АВТОВАЗ начнет выпуск классической Нивы с новым мотором уже в начале лета

На недавно состоявшейся профсоюзной конференции АВТОВАЗа уточнились сроки запуска конвейерной сборки классического внедорожника Niva Legend с новым двигателем.

Как сообщает источник, Niva Legend получит новый мотор ориентировочно в мае-июне 2026 года. Это тот же двигатель, что недавно начали применять на внедорожниках Niva Travel: 1,8-литровый мотор с индексом ВАЗ-11184 является комбинацией блока ВАЗ-11193 и 8-клапанной головки блока ВАЗ-11182. «За рулем» проводил тест-драйв автомобиля с таким мотором и констатировал: характер машины поменялся в лучшую сторону.

Вместе с новым двигателем Niva Travel получила и ряд обновлений по шасси. Руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа Сергей Корниенко сообщал, что значительные конструктивные изменения запланированы и для внедорожника Niva Legend.

