Lada Azimut — новый прототип вышел на испытания

АВТОВАЗ продолжает активные тесты кроссовера Lada Azimut, стартующего в 2026-м

Прототипы перспективного кроссовера Lada Azimut продолжают мелькать на шпионских снимках.

О том, что машины проходят дорожные тесты, уже сообщалось – в Сеть попадали фото из независимых источников, а АВТОВАЗ даже публиковал видео с испытаний на заводском треке. Источник, выложивший новые изображения, отмечает иной дизайн колесных дисков, а также пишет, что данный экземпляр оснащен модернизированным двигателем 1.8 (132 л.с. и 175 Нм) в паре с китайским вариатором WLY.

Судя по крыше автомобиля, на которой отсутствует камуфляжная пленка, перед нами образец белого цвета, в то время как на ранее опубликованном видео засветился черный кроссовер с иными номерами.

Напомним, в испытаниях будут задействованы 16 прототипов, собранных на АВТОВАЗе специально для этих целей. Испытания являются обязательными для выдачи Одобрения типа транспортного средства – документа, разрешающего легальные продажи на территории страны. Весь комплекс тестов планируется завершить к весне 2026 года. Ожидается, что серийное производство Lada Azimut стартует летом 2026-го.

