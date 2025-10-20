Lada Azimut уже собирают — первые фото!

В Сеть попали первые фотографии предсерийного кроссовера Lada Azimut

Снимки перспективного кроссовера Lada Azimut из первой опытно-промышленной партии «утекли» в Сеть.

Речь идет о трех снимках, на которых запечатлены фрагменты интерьера предсерийной машины – в кадр попали мультируль, цифровая комбинация приборов, селектор автоматической трансмиссии и панорамная крыша. Источник, опубликовавший снимки, обращает внимание на детали, изготовленные по обходной технологии, из пластика без фактурного теснения – в частности, накладка ступицы руля.

Ранее в этом месяце пресс-служба АВТОВАЗа официально заявила, что на главном конвейере предприятия в течение полутора месяцев будет выпущена специальная партия из шестнадцати автомобилей, причем первые пять машин уже собраны.

Эта партия необходима для прохождения Азимутом государственных сертификационных испытаний. Тесты являются обязательными для выдачи Одобрения типа транспортного средства – документа, разрешающего легальные продажи на территории страны.

Весь комплекс госиспытаний планируется завершить к весне 2026 года, а уже летом новый кроссовер АВТОВАЗа должен выйти на рынок.