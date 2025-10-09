#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
АВТОВАЗ готовится к серийному производству кроссовера Azimut

АВТОВАЗ готовит Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям

В Тольятти дан официальный старт процессу, который приближает появление на российских дорогах новинки АВТОВАЗа – Lada Azimut.

На АВТОВАЗе начались работы по подготовке к государственным сертификационным испытаниям, обязательным для выдачи Одобрения типа транспортного средства. Именно этот документ станет пропуском модели к легальным продажам на территории страны. Для прохождения всех процедур на главном конвейере предприятия в течение полутора месяцев будет создана специальная партия из шестнадцати автомобилей, причем первые пять машин уже собраны.

Эти первенцы, сошедшие с конвейера, отправятся на сложные испытания, где будут тщательно проверены их тормозные системы и другие важнейшие агрегаты.

Lada Azimut
Lada Azimut

В ходе сертификации предстоит подтвердить соответствие нескольким десяткам строгих нормативов, касающихся безопасности, экологии и удобства для водителя и пассажиров. Весь комплекс испытаний планируется завершить к весне 2026 года, что позволит инженерам всесторонне изучить поведение автомобиля в разных погодных условиях, от летней жары до зимних морозов.

Lada Azimut
Lada Azimut

Сборка такой пилотной партии на основном конвейере – не просто формальность, а обязательное условие для допуска к сертификации.

Важно отметить, что это предсерийные автомобили, максимально близкие к будущим товарным образцам. Около 92% деталей для них изготовлено на штатной оснастке, а производственные процессы уже в значительной степени отработаны.

Серийное производство кроссовера Lada Azimut стартует летом 2026 года.

Lada Azimut
Lada Azimut
Источник:  АВТОВАЗ
Фото:АВТОВАЗ
Фото:АВТОВАЗ
