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Lada Azimut — подробный видеообзор!

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел обзор кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut начнут выпускать уже в 2026 году, а на ПМЭФ-2025 главный редактор «За рулем» Максим Кадаков подробно изучил выставочный образец.

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Он рассказал, что в основе Азимута – платформа Весты, но существенно модифицированная: сохранены моторный щит, передняя часть пола кузова, некоторые силовые элементы. Передняя подвеска во многом повторяет вестовскую, а задняя – оригинальная, хотя принципиально это по-прежнему полузависимая балка. Внешне о родстве с Вестой говорит разве что «Икс-стиль», хотя на Азимуте он получил совершенно новый импульс развития.

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Салон – просторнее, чем у Весты SW Cross, и он также оригинальный, хотя и родственен Весте по стилистике.

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Понравились удобные сиденья, хваткие поручни дверей, цифровая приборка с отображением навигации, 10-дюймовый монитор мультимедийного центра с сервисами Сбера, более вольготная (по сравнению с Вестой) посадка сзади. Интересным выглядит и набор силовых агрегатов, и оснащение с уникальными функциями. В общем, заявка АВТОВАЗом сделана интересная – удастся ли воплотить ее в жизнь?

Главный редактор побеседовал с представителями предприятия: директором по продуктам Олегом Груненковым, шеф-дизайнером Николаем Сусловым и президентом Максимом Соколовым. Они рассказали много интересного, смотрим!

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3779
24.06.2025 
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