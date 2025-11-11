Lada Azimut на дорожных тестах — смотрим видео!
АВТОВАЗ показал испытания и подтвердил сроки выхода кроссовера Lada Azimut
Волжский автозавод опубликовал видео с полигонных испытаний перспективного кроссовера Lada Azimut.
«Для оперативной настройки и проверки отдельных характеристик автомобиля используется испытательный трек на территории завода, а основной комплекс валидаций будет проведен на собственном уникальном испытательном автополигоне им. А. Акоева в селе Сосновка. Его инфраструктура включает десятки специализированных дорожных покрытий и трасс, что позволяет проводить настройку и всестороннюю проверку автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации по всей России», – сообщила пресс-служба предприятия.
Помимо этого, производитель подтвердил сроки дебюта кроссовера: проводимые тесты называны одним из ключевых этапов подготовки к серийному производству, запланированному на 2026 год.
11.11.2025
