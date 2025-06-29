До 2,5 млн рублей: названы 30 кроссоверов по цене новой Lada Azimut

Глава «Автостата» Целиков перечислил 30 конкурентов новинки АВТОВАЗа Lada Azimut

Недавно прошла презентация нового кроссовера от АВТОВАЗа под названием Lada Azimut.

Его стоимость пока не раскрывается, но эксперты рынка предполагают, что она будет находиться в верхней части ценового диапазона для продукции отечественного производителя – около 2,5 миллиона рублей. Глава «Автостата» Сергей Целиков перечислил около 30 автомобилей, которые укладываются в данный бюджет.

Он отметил, что некоторые «маркетинговые расценки» действительны только при соблюдении определенных условий, которые не всегда подходят покупателю. Поэтому они могут быть ориентиром, хотя и с некоторыми оговорками.

Так, в ценовом диапазоне до 1,5 млн рублей он назвал Kaiyi X3 (от 1 375 000 рублей) и Jetour X50 (от 1 490 000 рублей). Среди автомобилей стоимостью до 2 млн рублей потенциальных конкурентов у новинки от АВТОВАЗа намного больше: JAC JS3 (от 1 539 000 рублей), Москвич 3 (от 1 603 000 рублей), Kaiyi X3 Pro (от 1 675 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 1 730 000 рублей), Jetour Dashing (от 1 739 900 рублей), SWM G01 (от 1 754 500 рублей), Haval Jolion (от 1 799 000 рублей), Changan CS35 Plus (от 1 799 900 рублей), Solaris HC (от 1 819 000 рублей), Xcite X-Cross 7 (от 1 849 000 рублей), SWM G05 Pro (от 1 864 500 рублей), JAC JS6 (от 1 889 000 рублей), DFSK 500/580 (от 1 899 000 рублей), Baic X7 (от 1 940 000 рублей), Chery Tiggo 4 (от 1 949 000 рублей), Baic X55 (от 1 975 000 рублей), Haval M6 (от 1 979 000 рублей).

В ценовом диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей эксперт упомянул такие автомобили, как Jetour X70 Plus (от 2 049 900), GAC GS3 (от 2 099 000), Baic X75 (от 2 100 000), Omoda C5 (от 2 169 900), Changan Uni-S (от 2 169 900), Soueast S07 (от 2 249 000), Haval H3 (от 2 249 000), Kaiyi X7 Kunlun (от 2 250 000), KGM Tivoli (от 2 390 000), Changan CS75 Plus (от 2 440 000), Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 470 000).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова