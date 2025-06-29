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До 2,5 млн рублей: названы 30 кроссоверов по цене новой Lada Azimut

Глава «Автостата» Целиков перечислил 30 конкурентов новинки АВТОВАЗа Lada Azimut

Недавно прошла презентация нового кроссовера от АВТОВАЗа под названием Lada Azimut.

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Его стоимость пока не раскрывается, но эксперты рынка предполагают, что она будет находиться в верхней части ценового диапазона для продукции отечественного производителя – около 2,5 миллиона рублей. Глава «Автостата» Сергей Целиков перечислил около 30 автомобилей, которые укладываются в данный бюджет.

Он отметил, что некоторые «маркетинговые расценки» действительны только при соблюдении определенных условий, которые не всегда подходят покупателю. Поэтому они могут быть ориентиром, хотя и с некоторыми оговорками.

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Так, в ценовом диапазоне до 1,5 млн рублей он назвал Kaiyi X3 (от 1 375 000 рублей) и Jetour X50 (от 1 490 000 рублей). Среди автомобилей стоимостью до 2 млн рублей потенциальных конкурентов у новинки от АВТОВАЗа намного больше: JAC JS3 (от 1 539 000 рублей), Москвич 3 (от 1 603 000 рублей), Kaiyi X3 Pro (от 1 675 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 1 730 000 рублей), Jetour Dashing (от 1 739 900 рублей), SWM G01 (от 1 754 500 рублей), Haval Jolion (от 1 799 000 рублей), Changan CS35 Plus (от 1 799 900 рублей), Solaris HC (от 1 819 000 рублей), Xcite X-Cross 7 (от 1 849 000 рублей), SWM G05 Pro (от 1 864 500 рублей), JAC JS6 (от 1 889 000 рублей), DFSK 500/580 (от 1 899 000 рублей), Baic X7 (от 1 940 000 рублей), Chery Tiggo 4 (от 1 949 000 рублей), Baic X55 (от 1 975 000 рублей), Haval M6 (от 1 979 000 рублей).

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В ценовом диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей эксперт упомянул такие автомобили, как Jetour X70 Plus (от 2 049 900), GAC GS3 (от 2 099 000), Baic X75 (от 2 100 000), Omoda C5 (от 2 169 900), Changan Uni-S (от 2 169 900), Soueast S07 (от 2 249 000), Haval H3 (от 2 249 000), Kaiyi X7 Kunlun (от 2 250 000), KGM Tivoli (от 2 390 000), Changan CS75 Plus (от 2 440 000), Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 470 000).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
29.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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