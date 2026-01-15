АВТОВАЗ рассказал о цене самой ожидаемой новинки

#
Опасный способ прогрева машины привел к пожару в гараже
15 января
Lada Azimut
15 января
15 января
Цены на новый кроссовер Lada Azimut еще не установлены, но АВТОВАЗ стремится сделать покупку машины выгоднее по сравнению с конкурентами. Об этом рассказал руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко.

«Мы не знаем, как будет развиваться рынок. Сейчас конкретных цен нет. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы покупка была выгодной по сравнению с другими марками. Мы всегда анализируем рынок, смотрим, что продается и по каким ценам», – отметил Корниенко.

Летом прошлого года президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что цена нового кроссовера расположится в верхней части ценового диапазона сегмента B+, в котором традиционно работает компания.

Он также охарактеризовал этот автомобиль как семейный и обозначил целевую аудиторию – людей с доходом чуть выше среднего, самодостаточных и целеустремленных.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
15.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
