Опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне

«Автостат» составил рейтинг автомобильных брендов по индексу удовлетворенности

Специалисты агентства «Автостат» провели исследование, в котором оценивали уровень удовлетворенности владельцев машин разных брендов.

В опросе участвовали около 2000 владельцев автомобилей 2020–2025 годов выпуска от 14 самых продаваемых марок на российском рынке.

Опрос учитывал не только соответствие ожиданиям от автомобиля, но и доверие к дилерским центрам, а также качество обслуживания в сервисных службах.

Лидером стал бренд Li Auto (Lixiang), который получил 90,57 балла из 100 возможных. На втором месте оказался Changan – 86,34 балла, а третье место занял Voyah с 85,05 балла. Далее следуют Geely с 84,47 балла и Chery с 83,01 балла.

