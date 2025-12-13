Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России

#
Китайская компания Changan, название которой переводится как «надежность и безопасность», представила на российском рынке новую модель Changan CS75 Plus AWD.

Этот кроссовер оборудован интеллектуальной системой полного привода, которая обладает шестью режимами и автоматически настраивается под различные типы дорожного покрытия, такие как сухой асфальт и рыхлый песок.

По габаритам новый Changan CS75 Plus сопоставим с Geely Monjaro, его размеры составляют 4770х1910х1695 мм, а колёсная база равна 2800 мм. Углы въезда и съезда составляют 20° и 25° соответственно.

Автомобиль получил модернизированный мотор 2.0 BlueCore с мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м. В паре с ним работает восьмиступенчатая АКП Aisin с быстрой блокировкой гидротрансформатора, позволяющая улучшить отклик и уменьшить потери тяги. Новинка имеет муфту BorgWarner нового поколения, которая реагирует за 0,2 секунды и способна справляться с перегревом, даже если автомобиль долго буксует.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
Уже базовая комплектация Luxe выглядит как более высококлассная модель благодаря современным технологиям, включая ADAS, круговой обзор с «прозрачным шасси», тройной дисплей диагональю в 37 дюймов, систему телематики с управлением через смартфон, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto, интеграцию VK Музыки, двухзонный климат-контроль и полный набор зимних опций. Удобство использования дополнено мощной беспроводной зарядкой на 50 Вт с активным охлаждением, 19-дюймовыми дисками и багажной шторкой.

Топовая версия Tech предлагает комфорт на уровне представительского класса: кресло Zero Gravity с массажем, вентиляцией и выдвижной опорой для ног, аудиосистема Pioneer на 14 динамиков, включая динамики в подголовниках, а также система автоматической парковки для манёвров даже в диагональные места. Дополнительно кроссовер оснащается системой распознавания ограничений скорости.

Интерьер Changan CS75 Plus
Интерьер Changan CS75 Plus

Для российского рынка авто получило физические кнопки для подогрева сидений и руля, а также персональные динамики в подголовнике водительского кресла. Полноприводная версия с слотами для SD и SIM-карт, размещёнными сбоку от педального узла, также доступна.

Changan занимает первое место среди всех марок по качеству лакокрасочного покрытия, и в ближайшие месяцы планируется запуск локальной сборки модели в России. Стоимость нового кроссовера составит 4,1 млн и 4,25 млн рублей, на него предоставляется гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.

Источник:  Changan
Лежнин Роман
Фото:Changan
13.12.2025 
Фото:Changan
0