Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

В продажу вышел российский кроссовер в цвете «лавандовый раф»: известна цена

В РФ стартуют продажи партии Evolute i-JET с уникальными цветами кузова

Компания Evolute сообщила о запуске продаж лимитированной партии кроссоверов Evolute i-Jet, которая включает три новых цвета – «лавандовый раф», небесно-голубой и перламутровый.

5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

В продаже будет всего шесть экземпляров в цвете «лавандовый раф», 16 в перламутровом и 17 в небесно-голубом.

Кроссовер i-Jet укомплектован мультимедийной системой с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма и проекционным дисплеем.

Evolute i-JET в цвете «лавандовый раф»
Evolute i-JET в цвете «лавандовый раф»

Автомобили имеют передние кресла с функциями массажа, подогрева, вентиляции и электропривода с памятью, а также атмосферную подсветку с 64 цветами на выбор.

Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Электрический Evolute i-Jet оснащен двумя двигателями общей мощностью 585 л.с. и мгновенным крутящим моментом 940 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4 секунды. Запас хода модели составляет до 483 км благодаря аккумулятору на 80 кВт*ч. В рамках программы трейд-ин и с учетом государственной субсидии цена кроссовера начинается от 3,99 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Evolute i-JET в цвете «небесно-голубой»
Evolute i-JET в перламутровом цвете
Evolute i-JET в перламутровом цвете
Evolute i-JET в цвете «лавандовый раф»
Evolute i-JET в цвете «лавандовый раф»
Источник:  пресс-служба Evolute
Ушакова Ирина
Фото:Evolute
05.09.2025 
Фото:Evolute
