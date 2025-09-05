В продажу вышел российский кроссовер в цвете «лавандовый раф»: известна цена

В РФ стартуют продажи партии Evolute i-JET с уникальными цветами кузова

Компания Evolute сообщила о запуске продаж лимитированной партии кроссоверов Evolute i-Jet, которая включает три новых цвета – «лавандовый раф», небесно-голубой и перламутровый.

В продаже будет всего шесть экземпляров в цвете «лавандовый раф», 16 в перламутровом и 17 в небесно-голубом.

Кроссовер i-Jet укомплектован мультимедийной системой с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма и проекционным дисплеем.

Evolute i-JET в цвете «лавандовый раф»

Автомобили имеют передние кресла с функциями массажа, подогрева, вентиляции и электропривода с памятью, а также атмосферную подсветку с 64 цветами на выбор.

Электрический Evolute i-Jet оснащен двумя двигателями общей мощностью 585 л.с. и мгновенным крутящим моментом 940 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4 секунды. Запас хода модели составляет до 483 км благодаря аккумулятору на 80 кВт*ч. В рамках программы трейд-ин и с учетом государственной субсидии цена кроссовера начинается от 3,99 млн рублей.

