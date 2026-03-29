Следуйте этим советам, и зимняя резина прослужит почти вдвое дольше

Эксперт Ершов дал рекомендации по правильному хранению и эксплуатации зимних шин

Можно ли сделать так, чтобы зимняя резина прослужила не три, а пять сезонов?

Многие автомобилисты сильно сокращают срок службы зимних шин элементарными ошибками. Самая распространенная из них– неправильное хранение. Но и базовые правила эксплуатации соблюдать тоже необходимо.

Эксперт Константин Ершов перечислил ошибки при хранении зимних шин и дал советы по правильной эксплуатации и обеспечению сохранности, которые продлят срок службы резины практически в два раза.

Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России:

– Многие автовладельцы уверены, что зимняя резина служит столько, сколько заявлено производителем. Но на практике срок её жизни часто сокращается вдвое – и причина в элементарных ошибках.

Ошибка №1 – неправильное хранение . Главные враги шин – солнце, жара и перепады температуры. Когда колёса зимуют на балконе или в неотапливаемом гараже, где градусник скачет от минуса к плюсу, резина теряет эластичность, покрывается трещинами и буквально «стареет». Отдельная ошибка – хранение шин в герметичных пакетах. Без доступа воздуха на внутренней поверхности появляется конденсат, из-за которого корд разрушается.

Чтобы резина прожила не три, а шесть сезонов, хранить её нужно в сухом, прохладном и тёмном месте. Идеальный вариант – специализированное шинное хранилище. Если его нет – тщательно мойте колёса, сушите и укладывайте горизонтально, не штабелируя друг на друга.

Как продлить жизнь зимней резине

Резине вредят не только жара и агрессивная езда, но и резкие перепады температур. Например, когда машина целый день стоит на морозе, а потом быстро прогревается на парковке в тёплом торговом центре. Такие циклы старят материал, и лучше их избегать.

Не забывайте проверять давление: зимой недокачанные шины быстрее изнашиваются и перегреваются. Регулярно делайте балансировку и сход-развал – даже небольшое отклонение углов установки колёс приводит к неравномерному износу протектора.

Зимняя резина – не расходник, а элемент безопасности. Если относиться к ней с вниманием: хранить без солнца и влаги, ездить без рывков, следить за давлением и прикатывать новые комплекты, срок службы увеличится с трёх сезонов до пяти-шести. А значит, колёса отплатят вам уверенностью и надёжностью на зимней дороге в будущем.