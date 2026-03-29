7 собак на автотрассе — трогательная история из Китая

В Китае семь собак смогли вернуться домой после похищения

В КНР семь собак стали героями соцсетей, сумев спастить после похищения на автомобильном фургоне.

Их заметили на трассе в городе Чанчунь – один из очевидцев снял видео, как собаки идут по обочине оживленной дороги. Стая из корги, лабрадоров, золотистых ретриверов, немецкой овчарки и пекинеса быстро обрела популярность в Сети – выложенный ролик в считанные дни набрал более 230 млн просмотров. Автор видео рассказал, что собаки были похожи на «компанию маленьких братьев, попавших в беду» и совсем не производили впечатление бродячих.

В комментариях и публикациях после выхода видео писали, что корги возглавлял группу, а овчарку, по всей вероятности раненную во время побега, стая оберегала, стараясь держать в центре. Золотистый ретривер бежал максимально близко к проезжей части, прикрывая собратьев.

Работники одного из местных приютов предположили, что животные привязаны друг к другу, потому что живут в одной из окрестных деревень. Для их поисков и сопровождения в воздух подняли дрон, к делу подключились волонтеры. Они считают, что собак похитили торговцы собачьим мясом, продажа которого еще разрешена в северных провинциях Китая. Но решительная компания смогла убежать из грузовика, на котором их перевозили.

Теперь люди создают ИИ-изображения с героями (на фото – одно из популярных), а многие пишут, что история должна стать сценарием фильма или мультика...

По восстановленной хронологии, собаки сбежали от похитителей 16 марта. Несмотря на попытки автора видео и добровольцев как-то помочь, собаки своим видом показывали, что содействие им не требуется. Уже 18-го, преодолев 16 или 17 километров по трассе, они смогли самостоятельно вернуться в родную деревню – к хозяевам из трех разных семей. Все счастливы, а полиция завела на похитителей уголовное дело.