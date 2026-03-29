Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 собак на автотрассе — трогательная история из Китая
29 марта
7 собак на автотрассе — трогательная история из Китая
Следуйте этим советам, и зимняя резина прослужит почти вдвое дольше
29 марта
Следуйте этим советам, и зимняя резина прослужит почти вдвое дольше
Эксперт Ершов дал рекомендации по правильному...
Toyota Tundra TRD Hammer
29 марта
Toyota готовит мощного «проходимца», готового превзойти Ford Raptor
Ведорожник Toyota Tundra TRD Hammer будет...

7 собак на автотрассе — трогательная история из Китая

В Китае семь собак смогли вернуться домой после похищения

В КНР семь собак стали героями соцсетей, сумев спастить после похищения на автомобильном фургоне.

Рекомендуем
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)

Их заметили на трассе в городе Чанчунь – один из очевидцев снял видео, как собаки идут по обочине оживленной дороги. Стая из корги, лабрадоров, золотистых ретриверов, немецкой овчарки и пекинеса быстро обрела популярность в Сети – выложенный ролик в считанные дни набрал более 230 млн просмотров. Автор видео рассказал, что собаки были похожи на «компанию маленьких братьев, попавших в беду» и совсем не производили впечатление бродячих.

В комментариях и публикациях после выхода видео писали, что корги возглавлял группу, а овчарку, по всей вероятности раненную во время побега, стая оберегала, стараясь держать в центре. Золотистый ретривер бежал максимально близко к проезжей части, прикрывая собратьев.

Работники одного из местных приютов предположили, что животные привязаны друг к другу, потому что живут в одной из окрестных деревень. Для их поисков и сопровождения в воздух подняли дрон, к делу подключились волонтеры. Они считают, что собак похитили торговцы собачьим мясом, продажа которого еще разрешена в северных провинциях Китая. Но решительная компания смогла убежать из грузовика, на котором их перевозили.

Теперь люди создают ИИ-изображения с героями (на фото – одно из популярных), а многие пишут, что история должна стать сценарием фильма или мультика...

По восстановленной хронологии, собаки сбежали от похитителей 16 марта. Несмотря на попытки автора видео и добровольцев как-то помочь, собаки своим видом показывали, что содействие им не требуется. Уже 18-го, преодолев 16 или 17 километров по трассе, они смогли самостоятельно вернуться в родную деревню – к хозяевам из трех разных семей. Все счастливы, а полиция завела на похитителей уголовное дело.

Источник:  Daily Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
29.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0