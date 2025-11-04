#
Рыбаки и собака на ЗИЛ-131 застряли во льдах реки Яны

В Магаданской области спасателям МЧС пришлось вызволять из ледового плена рыбаков и собаку

Двое рыбаков в ЗИЛ-131, не считая собаки, стали пленниками покрывшейся льдом реки Яна в Ольском муниципальном округе Магаданской области.

Известно, что компания выехала на рыбалку, но при переезде реки у грузовика внезапно загорелся мотор. Пламя мужчинам удалось потушить, но вот поехать дальше – уже нет. Судя по приложенным фото, за время пожара машина буквально вплавилась в лед. К счастью, ребятам удалось связаться с МЧС, и спасатели вылетели к месту происшествия на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Прибыв на место, сотрудники эвакуировали рыбаков и собаку в Магадан. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась, как и их четвероногому другу – на кадрах опубликованного видео он перепуган, но явно доволен счастливым исходом приключения.

Источник:  МЧС России
Иннокентий Кишкурно
04.11.2025 
