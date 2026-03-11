Сколько стоит проехать 100 км на электромобиле в России

Исследование: проехать 100 км на электрокаре в 2026 году в РФ стоит 275 рублей

Стоимость поездки на электромобиле складывается из множества переменных – от региона зарядки до стиля вождения и погоды. Эксперты проанализировали, почему итоговые затраты на 100 км пути могут отличаться в разы, и вывели средние показатели для 2026 года.

Базовый параметр – цена киловатт-часа. В среднем по стране она составляет 15–20 рублей, но региональный разброс значителен. Согласно актуальным данным, зарядка на ЭЗС обходится:

Москва – 16,8 руб./кВт·ч;

Санкт-Петербург – 18,89 руб./кВт·ч;

Екатеринбург – 17,44 руб./кВт·ч;

Новосибирск – 11,48 руб./кВт·ч.

Очевидно, что финальный счет за 100 км напрямую зависит от того, в каком городе вы «заправляетесь».

Современные электромобили потребляют в среднем от 15 до 20 кВт·ч на 100 км. Но этот показатель – лишь отправная точка. На него влияют масса и аэродинамика конкретной модели, тип шин и давление в них, стиль вождения.

На практике реальные расходы часто превышают теоретические. Главный враг экономии – зима. Обогрев салона и поддержание температуры батареи требуют дополнительной энергии. Свою лепту вносят и поездки по бездорожью, и даже, казалось бы, мелочи вроде работающих кондиционера или аудиосистемы.

С учетом всех факторов специалисты выводят среднюю стоимость поездки на электротяге в России – около 275 рублей за 100 км. Однако это лишь усредненный ориентир. Тем, кто всерьез задумывается о переходе на электромобиль, эксперты советуют оценивать не только тарифы, но и особенности эксплуатации в своем регионе, включая климат и качество дорог.

