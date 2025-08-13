Инфраструктура для электромобилей в России — какой она должна быть

«За рулем» рассказал о требованиях к ЭЗС (электрическим зарядным станциям)

Подзаряжаемые гибриды (PHEV) и электромобили (BEV) в нашей стране постепенно перестают быть экзотикой. Со временем приходит понимание, что в эксплуатации батарейные машины не такие уж и проблемные. Да и с зарядной инфраструктурой положение дел выправляется.

На конец 2024 года в России, по данным агентства «Автостат», было установлено 7410 общедоступных зарядных станций. Из них 4855 – медленные зарядки, 2555 – быстрые.

Владельцы PHEV и BEV жалуются на неработающие ЭЗС: на картах станция значится функционирующей, но в реальности – нет. Желательно пользоваться специализированными приложениями (Electro.Cars, Punkt E, Яндекс.Заправки и так далее), где можно не только узнать о работающих станциях, но и получить информацию о доступной мощности, зарядном разъеме, забронировать время сессии.

Хотя даже если вы застолбили за собой место на «заправке», не факт, что получится зарядиться – нередко места у терминала оккупированы обычными автомобилистами. Приходится ждать или ехать до следующей ЭЗС. Но если в Москве это не большая проблема, то в маленьких городках изобилия зарядок нет.

Законы пишутся

Минувшей весной столичное правительство обязало застройщиков обеспечивать зарядными станциями 5% парковочных мест, а с 2027 года эта доля будет увеличена до 15%.

Есть подвижки и на государственном уровне. Минэнерго отправило на утверждение в Госдуму закон, обязывающий управляющие компании давать четкий ответ (а не отписку) на запрос по обеспечению технических условий для установки зарядной станции – как физлицу, так и юрлицу. Это облегчит установку зарядных станций в паркингах многоквартирных домов.

Где взять?

Время от времени общественность будоражат истории со взрывами электромобилей в процессе зарядки. Последний такой случай произошел в мае в Московский области. Потому что покупают на маркетплейсах максимально дешевую ноу-нейм зарядную станцию, надеясь, что она будет как-то работать. В большинстве случаев их качество критики не выдерживает.

Знакомый электрик или сосед может установить станцию, но это часто приводит к проблемам в эксплуатации. Профессионал подберет кабель нужного сечения, установит защитный автомат на линию, обожмет каждую жилу кабеля, с нужным моментом затянет внутри станции обжатые жилы, настроит балансировку мощности. И, конечно, профессиональный монтаж заканчивается комплексной проверкой ЭЗС.

Быстро или медленно

Существует два типа зарядных станций: постоянного тока (их еще называют быстрые зарядные станции) и переменного тока (медленные).

Внутри между этими станциями очень мало общего. Главная особенность станции постоянного тока заключается в том, что она подключается напрямую к высоковольтной батарее автомобиля через зарядный разъем и контакторы.

Основная функция быстрой зарядной станции – это преобразовать переменный ток 380 В в постоянный ток напряжением от 200 до 1000 В, в зависимости от батареи. Поэтому всегда в станции постоянного тока есть до десяти силовых модулей, которые собственно и преобразуют ток.

И всегда есть контроллер заряда, который должен поддерживать используемые в автомобилях стандарты: CHAdeMO, CCS Combo, GB/T, NACS. И не забываем про счетчик переменного тока, счетчик постоянного тока, контроль сопротивления и много чего еще.

Станция переменного тока намного более простая. Она подключается не к высоковольтной батарее, а к бортовому зарядному устройству, которое есть почти на каждом электрическом или гибридном автомобиле. Медленная станция ничего не преобразовывает, она просто коммутирует бытовую сеть с сетью подключаемого автомобиля.

В ней есть контактор переменного тока, контроллер заряда, устройство защитного отключения. Медленные станции существенно дешевле, чем станции постоянного тока.

Барьер

Какую зарядную станцию купить домой? Многие думают, что если приобрести ЭЗС переменного тока мощностью 22 кВт, то и заряжаться машина будет 22 киловаттами.

Не факт. Заряд будет идти с той максимальной мощностью, что предусмотрена в бортовом зарядном устройстве машины. Это может быть 3,5 кВт, бывает 7 или 11, и крайне редко – 22 кВт. Дело в том, что мощное зарядное устройство удорожает, усложняет и утяжеляет автомобиль.

А дома лучше?

Многие начинающие владельцы электромобилей думают, что будут заряжаться почти даром от обычной домашней сети. Всего-то надо купить провод и воткнуть в розетку.

А дальше выясняется, что в этой розетке максимальный безопасный ток заряда составляет всего лишь 8 А. Он может быть 12 А только если у вас контактная группа закреплена на специальной керамический вставке, но даже такая розетка долго не протянет.

Рекомендуем озадачиться установкой силовой розетки. В этом случае безопасный ток заряда равняется максимальному току заряда – до 25 А. Если позволяет мощность домашней электросети, электромобиль вы зарядите в два раза быстрее – примерно за 8 часов. Если вы еще не готовы раскошелиться на полноценную зарядную станцию, то силовая розетка – вполне рабочий вариант.

***

Как бы ни развивалась инфраструктура, жизнь с электромобилем все-таки сильно зависит от внешних факторов. Недавно мой сосед, владелец электрического Voyah Free, вернувшись с работы «на парах», не сразу поставил машину на зарядку – по обыкновению ждал ночи, чтобы воспользоваться дешевым тарифом. Но вечером случилась буря с грозой, и наш поселок сидел без света. Утром владельцы бензиновых и дизельных машин как ни в чем не бывало поехали на работу. А соседу пришлось вызывать такси.

С 2026 года АЗС должны будут устанавливать зарядные станции мощностью не менее 44 кВт.