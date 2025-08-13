Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Инфраструктура для электромобилей в России — какой она должна быть

«За рулем» рассказал о требованиях к ЭЗС (электрическим зарядным станциям)

Подзаряжаемые гибриды (PHEV) и электромобили (BEV) в нашей стране постепенно перестают быть экзотикой. Со временем приходит понимание, что в эксплуатации батарейные машины не такие уж и проблемные. Да и с зарядной инфраструктурой положение дел выправляется.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

На конец 2024 года в России, по данным агентства «Автостат», было установлено 7410 общедоступных зарядных станций. Из них 4855 – медленные зарядки, 2555 – быстрые.

Владельцы PHEV и BEV жалуются на неработающие ЭЗС: на картах станция значится функционирующей, но в реальности – нет. Желательно пользоваться специализированными приложениями (Electro.Cars, Punkt E, Яндекс.Заправки и так далее), где можно не только узнать о работающих станциях, но и получить информацию о доступной мощности, зарядном разъеме, забронировать время сессии.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Хотя даже если вы застолбили за собой место на «заправке», не факт, что получится зарядиться – нередко места у терминала оккупированы обычными автомобилистами. Приходится ждать или ехать до следующей ЭЗС. Но если в Москве это не большая проблема, то в маленьких городках изобилия зарядок нет.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Законы пишутся

Минувшей весной столичное правительство обязало застройщиков обеспечивать зарядными станциями 5% парковочных мест, а с 2027 года эта доля будет увеличена до 15%.

Есть подвижки и на государственном уровне. Минэнерго отправило на утверждение в Госдуму закон, обязывающий управляющие компании давать четкий ответ (а не отписку) на запрос по обеспечению технических условий для установки зарядной станции – как физлицу, так и юрлицу. Это облегчит установку зарядных станций в паркингах многоквартирных домов.

Где взять?

Рекомендуем
Тарифы на зарядные станции для электромобилей в Москве стали рыночными

Время от времени общественность будоражат истории со взрывами электромобилей в процессе зарядки. Последний такой случай произошел в мае в Московский области. Потому что покупают на маркетплейсах максимально дешевую ноу-нейм зарядную станцию, надеясь, что она будет как-то работать. В большинстве случаев их качество критики не выдерживает.

Знакомый электрик или сосед может установить станцию, но это часто приводит к проблемам в эксплуатации. Профессионал подберет кабель нужного сечения, установит защитный автомат на линию, обожмет каждую жилу кабеля, с нужным моментом затянет внутри станции обжатые жилы, настроит балансировку мощности. И, конечно, профессиональный монтаж заканчивается комплексной проверкой ЭЗС.

Быстро или медленно

Существует два типа зарядных станций: постоянного тока (их еще называют быстрые зарядные станции) и переменного тока (медленные).

Рекомендуем
Почему электромобиль с пробегом — это выгодно: подробный расчет

Внутри между этими станциями очень мало общего. Главная особенность станции постоянного тока заключается в том, что она подключается напрямую к высоковольтной батарее автомобиля через зарядный разъем и контакторы.

Основная функция быстрой зарядной станции – это преобразовать переменный ток 380 В в постоянный ток напряжением от 200 до 1000 В, в зависимости от батареи. Поэтому всегда в станции постоянного тока есть до десяти силовых модулей, которые собственно и преобразуют ток.

И всегда есть контроллер заряда, который должен поддерживать используемые в автомобилях стандарты: CHAdeMO, CCS Combo, GB/T, NACS. И не забываем про счетчик переменного тока, счетчик постоянного тока, контроль сопротивления и много чего еще.

Станция переменного тока намного более простая. Она подключается не к высоковольтной батарее, а к бортовому зарядному устройству, которое есть почти на каждом электрическом или гибридном автомобиле. Медленная станция ничего не преобразовывает, она просто коммутирует бытовую сеть с сетью подключаемого автомобиля.

В ней есть контактор переменного тока, контроллер заряда, устройство защитного отключения. Медленные станции существенно дешевле, чем станции постоянного тока.

Барьер

Рекомендуем
Запас хода 1250 км, мощность 218 л.с. — обновленный кроссовер нашей сборки!

Какую зарядную станцию купить домой? Многие думают, что если приобрести ЭЗС переменного тока мощностью 22 кВт, то и заряжаться машина будет 22 киловаттами.

Не факт. Заряд будет идти с той максимальной мощностью, что предусмотрена в бортовом зарядном устройстве машины. Это может быть 3,5 кВт, бывает 7 или 11, и крайне редко – 22 кВт. Дело в том, что мощное зарядное устройство удорожает, усложняет и утяжеляет автомобиль.

А дома лучше?

Многие начинающие владельцы электромобилей думают, что будут заряжаться почти даром от обычной домашней сети. Всего-то надо купить провод и воткнуть в розетку.

А дальше выясняется, что в этой розетке максимальный безопасный ток заряда составляет всего лишь 8 А. Он может быть 12 А только если у вас контактная группа закреплена на специальной керамический вставке, но даже такая розетка долго не протянет.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Рекомендуем озадачиться установкой силовой розетки. В этом случае безопасный ток заряда равняется максимальному току заряда – до 25 А. Если позволяет мощность домашней электросети, электромобиль вы зарядите в два раза быстрее – примерно за 8 часов. Если вы еще не готовы раскошелиться на полноценную зарядную станцию, то силовая розетка – вполне рабочий вариант.

Рекомендуем
Владеть электромобилем в России станет намного легче

***

Как бы ни развивалась инфраструктура, жизнь с электромобилем все-таки сильно зависит от внешних факторов. Недавно мой сосед, владелец электрического Voyah Free, вернувшись с работы «на парах», не сразу поставил машину на зарядку – по обыкновению ждал ночи, чтобы воспользоваться дешевым тарифом. Но вечером случилась буря с грозой, и наш поселок сидел без света. Утром владельцы бензиновых и дизельных машин как ни в чем не бывало поехали на работу. А соседу пришлось вызывать такси.

  • С 2026 года АЗС должны будут устанавливать зарядные станции мощностью не менее 44 кВт.
Подпишитесь на «За рулем» в
Тимкин Юрий
Фото:GWM
Количество просмотров 1815
13.08.2025 
Фото:GWM
Поделиться:
Оцените материал:
-1