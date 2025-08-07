В России взялись за популяризацию электромобилей: какие меры предложены?

«Зеленые» предлагают бесплатно заряжать электромобили в первые три года владения

Российская экологическая партия «Зеленые» выдвинула инициативу по усилению мер для развития электрического транспорта в стране.

В частности, партия предлагает сделать зарядку электромобилей бесплатной или льготной в первые три года их эксплуатации.

В обращении, направленном в Министерство транспорта и Министерство промышленности и торговли РФ, «Зеленые» отмечают, что при наличии системных и последовательных шагов возможно достичь положительного экологического эффекта от электротранспорта.

Для этого необходимо реализовать комплекс мер, в том числе увеличить количество зарядных станций в жилых и деловых зонах, а также на основных транспортных узлах. В дальнейшем партия планирует оснастить зарядными станциями все парковки в крупных городах.

Источник: РИА Новости