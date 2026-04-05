Эта машина могла заменить легендарную Победу вместо 21-й Волги
«За рулем» рассказал о малоизвестном концепте преемника Победы ГАЗ-М20
Звезда – одно из названий конкурсных проектов, предлагавшихся газовцами в ходе работы над преемником послевоенной Победы ГАЗ-М20.
Информации по одноименной машине почти нет – сохранились разве что фотографии компоновочного макета, прячущегося за победившей в итоге 21‑й Волгой.
По имеющимся данным, это была попытка увести горьковские легковушки в более низкий размерный класс.
Компоновочный макет ГАЗ-М21 Звезда рядом с макетом победившей 21‑й Волги
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
- О том, какие узлы Победы ГАЗ-М20 применялись в иномарках, рассказано здесь.
Фото:Wikimedia и из архива «За рулем»
05.04.2026
