Введены новые требования к зарядкам для электрокаров на АЗС

С 2026 года АЗС должны будут устанавливать зарядные станции мощностью не менее 44 кВт

С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных в полосах отвода автодорог, необходимо обеспечить возможность установки зарядных станций постоянного тока с минимальной мощностью 44 кВт для электромобилей. Соответствующее постановление было опубликовано Правительством России 29 июля.

Эти зарядные станции добавляются в перечень обязательных услуг, которые должны предоставляться на объектах дорожного сервиса. Данный список был утвержден в 2020 году, но ранее не содержал требований по минимальной мощности зарядок для электромобилей.

Следует отметить, что действующие АЗС с уже установленными зарядными станциями не подлежат реконструкции. В документе указано, что новые требования не касаются объектов капитального строительства, проектная документация которых была подготовлена по градостроительному плану или документации планировки территории, утвержденным до вступления этого постановления в силу.

Также упоминается, что новые требования обязательны при условии наличия технологического присоединения АЗС к электрическим сетям.

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Источник: сайт правительства России