Любая зарядка в РФ теперь доступна через одно приложение

Атом выпустил приложение для зарядки любых электромобилей по всей в России

Пресс-служба АО «Кама», которое разрабатывает и выводит на рынок электромобиль Атом, представило сопутствующий продукт – приложение для зарядки электрокаров.

Фишка приложения – в универсальности. Во-первых, пользоваться приложением смогут владельцы любых электромобилей – не обязательно быть владельцем Атома, который, кстати, пока не поступил в продажу. Во-вторых, теперь не нужно скачивать множество приложений от разных операторов ЭЗС: в приложении «Я — Атом» в едином интерфейсе объединены зарядные станции по всей России.

По идее, это должно быть удобно. Функционал включает поиск и фильтрацию ЭЗС, а также отображение их статуса в режиме реального времени.

Можно построить оптимальный маршрут до выбранной станции, а уже на месте – мониторить процесс зарядки своей машины, запускать и останавливать зарядную сессию прямо со смартфона. В приложение интегрированы платежные инструменты, а скоро обещают добавить возможности бронирования коннекторов и настройки зарядных сессий, увеличить количество доступных зарядок и – запустить версию для iOS. Сейчас «Я — Атом» доступен на сторах для Android.