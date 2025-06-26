Вот куда делись первые собранные Атомы!

Предсерийные электромобили Атом сфотографировали перед инженерным центром

Предсерийные электромобили Атом показались на шпионском фото – машины сфотографировали на парковке в Москве.

Источник утверждает, что снимок сделан на парковке у инженерного центра проекта, расположенного в Холодильном переулке недалеко от станции метро «Тульская». В кадр попали по меньшей мере пять образцов Атома, а еще один, по всей видимости, скрыт под пологом. Судя по характерному виду передних крыльев, имеющих черный цвет, это как раз те машины, что были изготовлены в рамках серии VC (Vehicle Check), состоявшей из 26 экземпляров.

Напомним, те автомобили были сделаны на заводе «Москвич» уже на основной оснастке, и целью выпуска была как раз отладка зон сварки, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества.

Как сообщала компания-разработчик АО «Кама», далее эти автомобили должны попасть к испытателям – для проверки и калибровки всех систем автомобиля, комплексных функциональных и сертификационных испытаний, а также валидации конструкции и процессов. Главная задача при этом – убедиться, что Атом полностью соответствует заявленным характеристикам, стандартам безопасности и готов к серийному выпуску. Очевидно, под эти работы машины и доставлены в инженерный центр.

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Источник: Автопоток