Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
7 марта
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
Автостат: продажи новых автобусов в России...
Toyota bZ3X
7 марта
На рынок вышел новый автомобиль в семи комплектациях — цена шокирует
В Китае за один час раскупили более 10 тысяч...
Отечественный электромобиль «Атом»
7 марта
Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году
Названа дата запуска производства...

Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году

Названа дата запуска производства отечественного электрокара «Атом»

Серийный выпуск отечественного электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Об этом рассказали в пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Атом» является первым электрокаром с локализацией более 70%, он базируется на российской электрической платформе с компонентами и узлами местного производства.

Отечественный электромобиль «Атом»
Отечественный электромобиль «Атом»
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Электропривод и тяговую батарею разрабатывали специалисты госкорпорации «Росатом», 13 предсерийных прототипов в настоящее время тестируют на трассах.

«В июле планируется запуск серийного производства «Атома», – говорится в сообщении Минпромторга Татарстана.

Электрокар представляет собой компактный хэтчбек, он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., привод задний. На одном заряде автомобиль способен преодолеть до 500 км.

Отечественный электромобиль «Атом»
Отечественный электромобиль «Атом»

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По своим габаритам «Атом» находится в одном классе с хэтчбеком Lada Granta, его параметры 3995/1780/1615 мм.

По предварительной информации, стоимость электрокара составит от 3,1 до 3,3 млн рублей, известно, что количество предзаказов уже превысило 105 тысяч экземпляров.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: auto.rambler.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Атом
Количество просмотров 16
07.03.2025 
Фото:Атом
Поделиться:
Оцените материал:
0