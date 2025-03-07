Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году

Названа дата запуска производства отечественного электрокара «Атом»

Серийный выпуск отечественного электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Об этом рассказали в пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Атом» является первым электрокаром с локализацией более 70%, он базируется на российской электрической платформе с компонентами и узлами местного производства.

Отечественный электромобиль «Атом»

Электропривод и тяговую батарею разрабатывали специалисты госкорпорации «Росатом», 13 предсерийных прототипов в настоящее время тестируют на трассах.

«В июле планируется запуск серийного производства «Атома», – говорится в сообщении Минпромторга Татарстана.

Электрокар представляет собой компактный хэтчбек, он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., привод задний. На одном заряде автомобиль способен преодолеть до 500 км.

Отечественный электромобиль «Атом»

По своим габаритам «Атом» находится в одном классе с хэтчбеком Lada Granta, его параметры 3995/1780/1615 мм.

По предварительной информации, стоимость электрокара составит от 3,1 до 3,3 млн рублей, известно, что количество предзаказов уже превысило 105 тысяч экземпляров.

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Источник: auto.rambler.ru