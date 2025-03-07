Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году
Серийный выпуск отечественного электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Об этом рассказали в пресс-служба Минпромторга Татарстана.
«Атом» является первым электрокаром с локализацией более 70%, он базируется на российской электрической платформе с компонентами и узлами местного производства.
Электропривод и тяговую батарею разрабатывали специалисты госкорпорации «Росатом», 13 предсерийных прототипов в настоящее время тестируют на трассах.
«В июле планируется запуск серийного производства «Атома», – говорится в сообщении Минпромторга Татарстана.
Электрокар представляет собой компактный хэтчбек, он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., привод задний. На одном заряде автомобиль способен преодолеть до 500 км.
По своим габаритам «Атом» находится в одном классе с хэтчбеком Lada Granta, его параметры 3995/1780/1615 мм.
По предварительной информации, стоимость электрокара составит от 3,1 до 3,3 млн рублей, известно, что количество предзаказов уже превысило 105 тысяч экземпляров.
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Источник: auto.rambler.ru