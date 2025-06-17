Запуск Атома на «Москвиче» – почти все готово!

На заводе «Москвич» завершается подготовка производства электромобиля Атом

На автомобильном заводе «Москвич» завершается оснащение линий для производства электромобилей Атом.

Как уточняет пресс-служба компании-разработчика АО «Кама», оснащение основных производственных зон для полномасштабного производства уже завершено.

Работы включали в себя закупку, проектирование, изготовление, доставку, установку и наладку оборудования для конвейерной сварки, окраски и сборки. Кроме того, организованы логистика и складская инфраструктура, внедрены IT-системы управления производством.

К данному моменту готовы зоны сварки, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества.

Эти зоны уже использовались для изготовления машин серии VC (Vehicle Check), которая нужна для отработки, последующего масштабирования и проверки на безопасность и эргономику всех техпроцессов.

Далее на «Москвиче» соберут серию PT (Plant Trail), она необходима для валидации всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме, а также для подтверждения проектных показателей оборудования. Это финальный шаг перед стартом промышленного производства – оно запланировано на июль 2025 года.

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Источник: АТОМ